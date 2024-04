Una donna olandese è stata arrestata nei Paesi Bassi per l’attentato al fondatore del partito spagnolo Vox, Alejo Vidal-Quadras

Una donna olandese è stata arrestata nei Paesi Bassi per il suo presunto coinvolgimento nell’attentato compiuto lo scorso novembre in Spagna contro il fondatore del partito spagnolo Vox, Alejo Vidal-Quadras. La polizia ha precisato che la donna è sospettata di aver partecipato al finanziamento e alla preparazione dell’attacco.

Vidal-Quadras era stato colpito al volto da un colpo d’arma da fuoco mentre camminava per una strada di Madrid, ma era stato ferito solo lievemente. Vidal-Quadras ha 78 anni, è nato a Barcellona e in passato era stato per molti anni membro del Partito Popolare della Catalogna, la divisione catalana del principale partito conservatore spagnolo. Ne era uscito nel 2014 per fondare Vox, di cui era stato il primo presidente. Tra il 1999 e il 2014 era stato anche parlamentare europeo e vicepresidente del Parlamento Europeo.