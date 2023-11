Alejo Vidal-Quadras, fondatore del partito spagnolo Vox, è stato ferito al volto da un colpo d’arma da fuoco

Giovedì pomeriggio Alejo Vidal-Quadras, fondatore del partito spagnolo di estrema destra Vox, è stato colpito al volto da un colpo d’arma da fuoco mentre camminava per una strada di Madrid. Vidal-Quadras è stato traferito subito in ospedale, dove sarebbe in condizioni stabili: sembra abbia riportato solo una ferita nella zona mascellare.

Secondo le prime ricostruzioni intorno alle 13:30 Vidal-Quadras sarebbe stato avvicinato in calle Núñez de Balboa da due persone a bordo di una moto, che avevano il volto coperto dai caschi: una delle due sarebbe scesa e avrebbe sparato al volto del politico, per poi tornare sulla moto e fuggire insieme all’altra persona. Le due persone sono ricercate dalla polizia, e al momento non sono state avanzate ipotesi sulle motivazioni dell’attacco.

Alejo Vidal-Quadras ha 78 anni ed è nato a Barcellona, e in passato era stato per molti anni membro del Partito Popolare della Catalogna, la divisione catalana del principale partito conservatore spagnolo. Ne era uscito nel 2014 per fondare Vox, di cui era stato il primo presidente. Tra il 1999 e il 2014 era stato anche parlamentare europeo e vicepresidente del Parlamento Europeo.