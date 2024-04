Matteo Salvini ha annunciato che il generale Roberto Vannacci si candiderà con la Lega alle elezioni europee

Giovedì il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha detto che il generale Roberto Vannacci si candiderà alle elezioni europee con la Lega, il suo partito. Salvini ha annunciato la candidatura di Vannacci mentre era alla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, dove stava presentando il suo ultimo libro, Controvento.

Vannacci era diventato noto la scorsa estate dopo la pubblicazione del suo libro Il mondo al contrario, che provocò grosse polemiche. Il libro era autopubblicato e conteneva contenuti omofobi, razzisti, sessisti e in generale ritenuti offensivi. Da mesi si parlava di una sua possibile candidatura alle europee: di fatto, quella di Salvini è stata quindi l’ufficializzazione di uno sviluppo che si attendeva da tempo.

La candidatura di Vannacci era stata contrastata da alcuni ex parlamentari e amministratori locali della Lega, che a inizio aprile avevano criticato Salvini proprio su questo punto in una lettera aperta pubblicata sul quotidiano La Stampa. «Siamo convinti che, se le indiscrezioni sulla candidatura nelle nostre liste di personaggi con forte marcatura nazionalista, totalmente estranei al nostro movimento, fossero veritiere renderebbero ancor più difficile il perseguimento degli obiettivi storici del partito», avevano scritto. Non lo dicevano esplicitamente, ma in quel passaggio i firmatari alludevano a Vannacci.

Le elezioni europee servono a eleggere i membri del Parlamento Europeo: l’Italia ha diritto a eleggere 76 eurodeputati e per le elezioni europee viene divisa in cinque circoscrizioni elettorali, ognuna delle quali elegge un numero di europarlamentari proporzionale al numero di abitanti: si voterà sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.