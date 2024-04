Armand Duplantis ha stabilito un’altra volta il record del mondo di salto con l’asta

Sabato a Xiamen (Cina), alla prima gara stagionale della Diamond League, la serie di meeting di atletica leggera, lo svedese Armand Duplantis ha stabilito un nuovo record del mondo di salto con l’asta. Con 6,24 metri ha migliorato di un centimetro il record precedente stabilito da lui stesso lo scorso settembre. È l’ottava volta che Duplantis batte il record mondiale, e a Xiamen lo ha fatto al primo tentativo, dopo che quest’inverno non ci era riuscito per sei volte ai mondiali indoor.

Come già aveva fatto l’ucraino Sergej Bubka tra gli anni Ottanta e Novanta, da diversi anni Duplantis ha deciso di migliorare il suo record alzando l’asticella di un centimetro per volta. La World Athletics, la federazione internazionale di atletica, assegna un cospicuo premio in denaro agli atleti che stabiliscono nuovi record del mondo: quest’anno il minimo è di 50mila dollari.

Duplantis ha 23 anni e nella sua breve carriera ha già vinto un oro olimpico, due ori mondiali, altrettanti ai mondiali indoor e agli europei, e uno agli europei indoor. Per tre volte ha poi vinto nel salto con l’asta alla Diamond League. Spesso chiamato con il soprannome “Mondo”, è allenato da suo padre, lo statunitense Greg Duplantis, ex astista a sua volta. La madre, Helena Hedlund, è un’ex atleta svedese di eptathlon ed ex giocatrice di pallavolo. Duplantis, che è nato e cresciuto negli Stati Uniti, in Louisiana, ha la doppia cittadinanza statunitense e svedese.