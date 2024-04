Peter Murrell, il marito di Nicola Sturgeon, è stato accusato di appropriazione indebita dei fondi del Partito Nazionale Scozzese

Peter Murrell, il marito dell’ex prima ministra scozzese Nicola Sturgeon, è stato arrestato con l’accusa di appropriazione illecita dei fondi del Partito Nazionale Scozzese (SNP), di cui fu amministratore delegato tra il 2001 e il 2023 e di cui fa parte anche la moglie. L’arresto è avvenuto nella mattinata di giovedì, e verso le 20 Murrell è stato rilasciato ed è tornato nella sua abitazione vicino a Glasgow.

Murrell, 59 annni, era già stato arrestato e poi rilasciato senza accuse ad aprile del 2023, nell’ambito della stessa indagine. Anche Sturgeon fu arrestata e rilasciata lo scorso giugno.

L’indagine era stata avviata nel 2021 e riguarda 667mila sterline (circa 780mila euro) che il partito aveva raccolto nel 2017 tra i suoi sostenitori per organizzare una campagna per un nuovo referendum sull’indipendenza del paese, dopo quello fallito nel 2014. Secondo l’accusa però i fondi non sarebbero stati rendicontati in modo trasparente, e sarebbero stati spesi anche per altri scopi.