Tesla ridurrà del 10 per cento il numero dei suoi dipendenti, quindi di circa 14mila lavoratori in tutto il mondo

Lunedì l’amministratore delegato dell’azienda di auto elettriche Tesla Elon Musk ha inviato una nota ai dipendenti in cui avvisa che l’azienda ridurrà del 10 per cento il numero dei suoi dipendenti. Tesla ha circa 140mila lavoratori in tutto il mondo: la riduzione dovrebbe quindi coinvolgere 14mila persone.

Nonostante negli ultimi anni l’azienda si sia espansa molto (nel 2019 aveva meno di 50mila dipendenti), nell’ultimo periodo una diminuzione globale delle vendite di auto elettriche ha messo in difficoltà l’azienda. Diverse altre aziende coinvolte nel processo produttivo delle auto elettriche hanno licenziato parte dei propri lavoratori o comunque hanno ridotto il personale. Tesla è stata particolarmente coinvolta in questo calo, e nel 2023 per la prima volta non era stata l’azienda che aveva venduto più auto elettriche al mondo: era stata invece l’azienda cinese BYD.

