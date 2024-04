L’eccezionale rimonta della Mint Vero Volley Monza contro Trento

Caricamento player

La Mint Vero Volley Monza ha raggiunto la finale Scudetto della Superlega, il campionato italiano di pallavolo maschile. Monza ha eliminato l’Itas Trentino Volley nelle semifinali, vincendo tre partite a due la serie (i playoff del campionato di pallavolo si giocano in serie, al meglio delle cinque partite). È un risultato notevole per diverse ragioni. Intanto, sarà la prima finale Scudetto della storia di Monza, che ora giocherà contro Perugia. Trento, inoltre, era considerata la squadra ampiamente favorita tra le due: aveva vinto lo Scudetto l’anno scorso, e quest’anno si giocherà la finale di Champions League, la principale competizione europea.

Soprattutto, Trento aveva vinto le prime due partite della serie, quindi Monza per arrivare in finale doveva vincere tre partite di fila, due delle quali fuori casa, sul campo di Trento, che era arrivata prima in classifica nella stagione regolare. Ci è riuscita vincendo 3-2 in gara 3 a Trento, 3-1 in gara 4 a Monza e di nuovo 3-2 a Trento nella partita decisiva.

Domenica pomeriggio la Mint Vero Volley, allenata da Massimo Eccheli, ha vinto i primi due set (25-18 e 25-22) e poi ha perso di poco il terzo e il quarto (23-25, 24-26). La serie si è quindi decisa al quinto set della quinta partita: Monza ha sprecato tre match-point, ma al quarto tentativo è riuscita a ottenere il punto decisivo, vincendo 17-15 il tie break e raggiungendo la finale Scudetto. È solo la terza volta nella storia della Superlega che una squadra vince una serie di semifinale playoff dopo aver perso le prime due partite. Contro Trento, Eccheli da gara 3 in poi ha schierato Loeppky come opposto e Takahashi e Maar come schiacciatori. Gli altri titolari erano il palleggiatore brasiliano Cachopa, i centrali italiani Galassi e Di Martino e il libero Gaggini.

Già ai quarti di finale dei playoff Scudetto Monza aveva smentito i pronostici, vincendo per tre partite a due la serie contro Civitanova, un’altra squadra considerata più attrezzata per la vittoria dei playoff rispetto a Monza. Adesso, per vincere lo Scudetto la Mint Vero Volley dovrà superare Perugia in un’altra serie al meglio delle cinque partite, cioè in cui vince chi arriva per primo a tre vittorie. La serie comincerà a Perugia giovedì 18 aprile, alle 20:30.

Essendo arrivata in una posizione di classifica più bassa nella stagione regolare (Monza è arrivata quinta, Perugia seconda), la Mint Vero Volley avrà ancora il cosiddetto “fattore campo” a sfavore, cioè dovrà per forza vincere almeno una partita in trasferta per vincere lo Scudetto. Intanto, comunque, raggiungendo la finale Monza si è guadagnata l’accesso alla Champions League nella prossima stagione. La giocherà per la prima volta nella sua storia.

