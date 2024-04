Foto da Voices

Sabato 13 aprile il Post è stato a Torino, negli spettacolari spazi delle OGR, per la seconda edizione di Voices, la giornata organizzata intorno ai podcast del Post e per incontrare lettrici e lettori (o ascoltatrici e ascoltatori, in questo caso).

Anche dovendosi confrontare con il successo della prima edizione, Voices è andato benissimo: e grazie a tutte le persone che hanno partecipato agli incontri del mattino e del pomeriggio, oltreché alle OGR Torino, che furono già ospiti dell’evento l’anno scorso e che hanno collaborato all’organizzazione anche di questo Voices. E grazie a Ferrarelle, che è stata partner di questa giornata di incontri.

Queste sono le foto della giornata, per chi c’era e vuole ritrovarsi e per chi non c’era ed è curioso. Il Post sta lavorando a nuove occasioni di incontri dal vivo, e ci saranno altre occasioni per vedersi nei prossimi mesi.