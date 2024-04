A Sydney, in Australia, diverse persone fra cui un vescovo sono state accoltellate in chiesa

Lunedì un uomo ha accoltellato diverse persone, fra cui un vescovo che stava facendo un sermone, durante un servizio religioso in una chiesa vicino a Sydney, in Australia. La polizia australiana ha arresta un uomo, considerato il presunto colpevole. Nessuna delle persone ferite sarebbe in pericolo di vita. La celebrazione era trasmessa in diretta streaming sui canali social della chiesa.

L’accoltellamento è avvenuto nella Christ the good shepherd church di Wakeley, nella periferia ovest di Sydney, in cui viene praticata una confessione del cristianesimo diffusa principalmente in Medio Oriente e nei paesi in cui ci sono molte persone provenienti da lì, fra cui in Australia. Il vescovo accoltellato, Mar Mari Emmanuel, è capo di un ramo particolarmente conservatrice della Chiesa.