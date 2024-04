Cinque persone sono state uccise in un accoltellamento in un centro commerciale a Sydney

Sabato sono state uccise a coltellate cinque persone in un centro commerciale a Sydney, in Australia: secondo quanto riferito dalla polizia un uomo è entrato nell’edificio, molto affollato, e ha iniziato ad accoltellare i passanti, per poi venire ucciso da un’agente con un colpo di pistola.

L’attacco è stato compiuto poco prima dele 16 locali, le 8 in Italia: il centro commerciale è del gruppo Westfield e si trova a Bondi Junction, quartiere periferico di Sydney.

Sul posto sono state inviate diverse ambulanze. Non ci sono ancora informazioni precise sul numero di feriti: in una conferenza stampa fatta poco dopo l’attacco la polizia locale ha detto che ce ne sono diversi, e che alcuni sono in condizioni gravi. La polizia ha aggiunto che al momento non ci sono dettagli sulle loro identità, né su quelle dei morti e su quella dell’aggressore.

Sui media locali sono state pubblicate immagini di persone ferite a terra, di agenti di polizia che le assistono e di un uomo che gira per il centro commerciale con un coltello in mano. Non è chiaro nemmeno se abbia agito da solo, né perché abbia compiuto l’attacco: la polizia ha detto che sull’accaduto è stata avviata un’indagine e nel frattempo ha invitato i residenti della zona a evitare l’area del centro commerciale.