La fabbrica di romanzi che è anche una fabbrica di film

Nella sua prima settimana di presenza su Netflix il film Fabbricante di lacrime di Alessandro Genovesi è secondo nella classifica mondiale dei film non in lingua inglese più visti. La posizione l’ha raggiunta arrivando nelle top 10 di 78 paesi diversi (più che altro Europa e Sudamerica), in molti dei quali è primo. Si tratta dell’adattamento dell’omonimo romanzo della scrittrice che si firma Erin Doom, il più venduto in Italia del 2022, nato sulla piattaforma di autopubblicazione Wattpad.

Non è il primo caso di successo audiovisivo di una storia che nasce su Wattpad, è semmai il primo caso italiano, e mostra bene come il modello economico e produttivo della piattaforma riesca spesso a garantire il successo di un film prima ancora che venga realizzato.

Fabbricante di lacrime racconta di due orfani adolescenti, cresciuti in un istituto dai metodi duri, che vengono adottati insieme dalla stessa famiglia e quindi diventano fratelli. Tra i due però c’è un’attrazione molto forte che aumenta nel momento in cui devono vivere insieme. La protagonista è la ragazza, e parte della storia è il tentativo di lei di capire lui, ombroso, problematico, violento, ma anche molto sensibile come dimostra quando suona delicate melodie al pianoforte di fronte ad ampie finestre, in tenebrose notti di pioggia. È una storia di ragazzi con una forte enfasi (più a parole che nelle immagini) sull’attrazione fisica e sul sesso. Non è inusuale per un romanzo che ha successo su Wattpad avere a che fare con storie di ragazzi, romantiche ed erotiche.

Wattpad nacque nel 2006 a Toronto come piattaforma sulla quale è possibile pubblicare digitalmente romanzi anche in corso d’opera, un capitolo alla volta, e ricevere continuamente feedback anche su singole porzioni. Non è uno strumento professionale ma, non diversamente da quello che YouTube ha sempre fatto con i video, uno strumento per tutte le persone che non fanno gli scrittori di lavoro. Ogni romanzo ha una sua pagina nella quale è presente l’indice dei diversi capitoli che ne sono stati scritti. Entrando nei singoli capitoli si possono leggere e si può commentare anche ogni riga o rispondere ai commenti di quella porzione di testo. L’autore o autrice può aggiungere immagini, video da YouTube o quello che vuole per aiutare la lettura. Gli utenti che decidono di “seguire” un certo romanzo vengono aggiornati riguardo alla pubblicazione di nuovi capitoli o modifiche o anche solo notizie relative a quel romanzo. Il meccanismo per l’appunto non è diverso da quello dei video pubblicati su YouTube.

Nei suoi primi anni di esistenza su Wattpad si trovava quasi solo fanfiction, quella forma di racconto che utilizza l’universo narrativo di storie esistenti per svilupparne di nuove, per esempio con i protagonisti di Harry Potter o anche solo ambientate a Hogwarts, ma anche storie di finzione che riguardano celebrità. Con il tempo e il crescere del successo della piattaforma la fanfiction è diventata un tipo di contenuto minoritario e oggi è meno del 15% di quello che si può trovare su Wattpad. Quello che non è cambiato è invece il tipo di storie, quasi tutte di genere “Young Adult”, cioè destinate a un pubblico adolescente o postadolescente, che affiancano a questioni tipiche della loro età anche temi più impegnativi.

Quello che la piattaforma produce è quindi quello che le grandi società di produzione audiovisiva, le grandi piattaforme o qualunque soggetto dotato di risorse e capacità per fare dei film o delle serie cerca con maggiore interesse: storie e contenuti che possano diventare proprietà intellettuali (cioè marchi da sfruttare serialmente o su più media). Non è diverso da quello che è sempre avvenuto con i romanzi, poi con i fumetti e ora anche con i videogiochi, cioè la necessità per chi produce di avere, oltre alle storie originali scritte dagli sceneggiatori, anche un buon numero di storie e personaggi non originali, meglio se poi questi prevedono una mitologia o un mondo narrativo molto ampio che, in caso di successo, può essere sfruttato per ulteriori produzioni.

A rendere Wattpad diverso da altri concorrenti o altri media però è il fatto che le sue storie arrivano già con un pubblico a cui piacciono e che garantisce un primo bacino di spettatori forti e interessati. Un romanzo deve essere molto venduto per poter garantire un pubblico al suo adattamento cinematografico o televisivo, e se è molto venduto i suoi diritti hanno un costo elevato. Wattpad è in grado di garantire quel che garantisce un romanzo molto venduto, senza un costo elevato e senza bisogno di aspettare i dati di vendita e in grande quantità. In un certo senso si potrebbe anche dire che ciò che Wattpad realmente vende non sono tanto i soggetti, le storie o i romanzi, ma una base di fan che le società di produzione possono capitalizzare con un film o una serie di film o una serie tv o altro.

A differenza di altre piattaforme che vivono con contenuti generati dagli utenti, infatti, Wattpad ha investito molto nella creazione di una community sana, nella moderazione dei commenti, nella valorizzazione di quelli più utili e nel rapporto tra chi scrive e chi legge (che spesso sono adolescenti che proveranno a loro volta a scrivere). Nei casi migliori quello che avviene su Wattpad è che uno scrittore può aggiustare continuamente la propria opera con i consigli di quelli che poi saranno i suoi lettori, può condividere svolte o idee narrative e così facendo arrivare a un prodotto finito che abbia già la garanzia di avere un pubblico. Wattpad chiaramente ha anche una sua casa editrice che, in certi casi, può decidere di pubblicare i romanzi (Wattpad Books), ma come detto il vero guadagno per la società sta nella vendita dei diritti per adattamenti cinematografici o televisivi.

In caso di successo quindi la piattaforma prende contatto con l’autore e fa da agente. I diritti rimangono dell’autore (che è libero di pubblicare quello che mette su Wattpad anche altrove o di levarlo quando vuole), ma Wattpad fa da intermediario con chiunque li voglia acquistare, oppure chi lo voglia pubblicare (Fabbricante di lacrime per esempio in Italia è stato pubblicato da Salani Editore). Il lavoro di Wattpad è molto più con le società che vogliono comprare che con gli autori che vogliono vendere. Un lavoro che è di consulenza: sono gli unici che possono fare ordine nella grande mole di libri prodotti sulla loro piattaforma per individuare e contattare gli autori promettenti.

Talmente grande è il business della vendita dei diritti che nel 2021 il motore di ricerca sudcoreano Naver ha acquistato Wattpad per 600 milioni di dollari e nel 2022 è nata la divisione dedicata all’animazione. Oggi Wattpad ha moltissimi accordi con canali televisivi o società di produzione per un “first look”, cioè per la possibilità di vedere e valutare per primi i romanzi di maggiore successo e poterne acquistare i diritti per un certo territorio (la Universal lo fece la prima volta nel 2016). Molti di questi accordi sono attivi in paesi asiatici con più di un migliaio di storie già adattate in una maniera o nell’altra. Ventisei di queste soltanto in Indonesia e con il produttore iFlix. E sempre di più sono in programma in Occidente.

È stato poi sviluppato un software, StoryDNA, che esamina tutto ciò che avviene sulla piattaforma e seleziona i libri più interessanti o individua tendenze. Wattpad infatti non vende solo adattamenti, ma come detto fa anche da consulente per le case di produzione, perché è in grado di consigliare un certo genere o sottogenere (“storie fantasy di maghi omosessuali”, per dire) per un certo tipo di pubblico. Tutto grazie a questo lavoro di scrematura fatto da un software che poi viene raffinato dall’intervento e dalla lettura di esseri umani.

I film più noti usciti da Wattpad prima di Fabbricante di lacrime sono quelli fatti negli Stati Uniti come la trilogia After (nata come fanfiction su Harry Styles, ex cantante dei One Direction) e la serie di tre film The Kissing Booth. La prima è uscita al cinema, i secondi sono stati un grande successo su Netflix e hanno lanciato Jacob Elordi (quest’anno visto in Saltburn). Ma c’è stato anche il grande successo del film spagnolo Dalla mia finestra (sempre su Netflix) che è risultato in due sequel.

Fabbricante di lacrime è il primo titolo italiano che viene adattato ma non sarà l’ultimo. Leone Film Group, compagnia di produzione e distribuzione internazionale dei figli di Sergio Leone, ha firmato un accordo con Wattpad per adattare alcune loro storie: Bad Boy’s Girl di Blair Holden (225 milioni di letture), The Locker Exchange di Anna Rae (26 milioni di letture sulla piattaforma) e Love Me, Love Me di Stefania S. (18 milioni di letture e unico di questi tre scritto in italiano).