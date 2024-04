Cosa sappiamo dell’esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi

Nel primo pomeriggio di martedì un’esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi, in provincia di Bologna, ha causato tre morti e cinque feriti gravi: quattro persone sono ancora disperse, e le ricerche sono proseguite per tutta la notte. La centrale si trova sotto il livello dell’acqua sulle sponde del bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino bolognese, è una delle più grandi dell’Emilia-Romagna ed è gestita da Enel Green Power. Tutte le persone coinvolte nell’incidente erano operai e tecnici impegnati in alcuni lavori di revisione e manutenzione straordinaria che andavano avanti da quasi un anno.

L’esplosione è avvenuta all’ottavo piano sotto terra della centrale, a circa 40 metri di profondità, e ha causato prima un incendio, poi il crollo di un solaio e l’allagamento del nono piano interrato, probabilmente per la rottura di un tubo refrigerante. Le prime testimonianze raccolte dai giornali fra i tre operai rimasti illesi raccontano di uno «strano rumore» proveniente dalla turbina e poi di una «grande fiammata».

Non è chiaro cosa abbia causato l’esplosione e poi l’incendio: martedì era in corso la prova di messa in esercizio, che precede il collaudo ufficiale, che di fatto avrebbe dovuto concludere i lavori di manutenzione straordinaria e riammodernamento, appaltati ad aziende esterne e specializzate, che lavoravano con propri dipendenti ma anche con tecnici e operai esterni.

I tre operai morti si trovavano nel locale delle turbine all’ottavo piano e sono stati identificati: sono Pavel Petronel Tanase, di Settimo Torinese (Torino), di 45 anni, Mario Pisano, di San Marzano di San Giuseppe (Taranto), 73 anni e Vincenzo Franchina, di Sinagra (Messina), 36 anni. I cinque feriti, ricoverati in ospedali della zona, hanno gravi ustioni e ferite. Oltre dodici squadre di vigili del fuoco sono impegnate nella ricerca dei dispersi. Nelle prossime ore cominceranno perizie e analisi della procura di Bologna per capire cosa sia successo e individuare eventuali responsabilità.