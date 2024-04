La festa per la fine del Ramadan, in foto

Martedì 9 aprile è stato l’ultimo giorno del Ramadan, il mese sacro per i musulmani durante il quale viene praticato un digiuno dall’alba al tramonto: la sua fine viene celebrata il giorno dopo, ossia oggi, 10 aprile, con l’Eid al-Fitr (Eid in arabo significa “festa” e Fitr, “fine del digiuno”), una delle due feste più importanti della religione islamica.

Per l’occasione migliaia di musulmani in tutto il mondo si riuniscono per preghiere e festeggiamenti che durano due o tre giorni, anche se non iniziano nello stesso momento in tutti i paesi, per via del fuso orario: il mese di Ramadan finisce infatti nel momento in cui appare la luna nuova. Durante questi giorni vengono fatte preghiere mattutine speciali, le persone si salutano con l’espressione “Eid Mubarak”, che significa “Benedetto Eid”, e hanno l’abitudine di festeggiare insieme a famigliari e amici e scambiarsi regali. Nei paesi con grandi popolazioni musulmane è considerato una festa nazionale in cui le scuole e molti luoghi di lavoro chiudono.

