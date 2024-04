La Federazione mondiale di atletica darà un premio in denaro a chi vincerà l’oro olimpico a Parigi, per la prima volta nella storia

La Federazione mondiale di atletica leggera ha annunciato mercoledì che premierà con 50mila dollari (circa 46mila euro) ciascun vincitore di una medaglia d’oro nelle 48 specialità dell’atletica alle prossime olimpiadi di Parigi, in programma dal 26 luglio all’11 agosto. Una federazione internazionale assegnerà quindi dei premi in denaro alle atlete e agli atleti vincitori alle Olimpiadi per la prima volta nella storia dei Giochi. Il Comitato Olimpico Internazionale non ha mai previsto premi in denaro: le Olimpiadi moderne sono nate 128 anni fa come evento di sport “amatoriale”. Il presidente della Federazione di atletica Sebastian Coe ha detto che saranno accantonati 2,4 milioni di dollari (2,2 milioni di euro) per pagare i premi: le staffette vincitrici divideranno i 50mila dollari fra i vari partecipanti, mentre premi per le medaglie d’argento e di bronzo saranno previsti a partire dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

I comitati olimpici di vari paesi prevedevano già premi in denaro per i propri atleti vincitori di medaglie: alle Olimpiadi di Tokyo il CONI, Comitato olimpico italiano, premiò con 180mila euro lordi l’oro olimpico, con 90mila l’argento, con 60mila il bronzo. Erano premi fra i più alti nei paesi europei, ma non nel panorama sportivo italiano: secondo quanto riportato dai giornali, per la vittoria all’Europeo di calcio nel 2021 ogni giocatore della Nazionale italiana ricevette un premio di 250mila euro.

– Leggi anche: Lo sciopero alla zecca francese per la produzione delle medaglie olimpiche