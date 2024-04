Le partite della 31ª giornata di Serie A

La 31ª giornata di Serie A si gioca tra venerdì 5 aprile e lunedì 8 aprile. Sabato alle 15 il Milan gioca in casa contro il Lecce e più tardi, alle 18, è in programma la partita forse più attesa del weekend, il derby tra Roma e Lazio. Domenica sera c’è Juventus-Fiorentina mentre l’Inter, prima in classifica, chiuderà la giornata lunedì alle 20.45 sul campo dell’Udinese.

Venerdì

20:45

Salernitana-Sassuolo [Dazn]

Sabato

15:00

Milan-Lecce [Dazn]

18:00

Roma-Lazio [Dazn]

20:45

Empoli-Torino [Dazn, Sky]

Domenica

12:30

Frosinone-Bologna [Dazn, Sky]

15:00

Monza-Napoli [Dazn]

18:00

Cagliari-Atalanta [Dazn]

Hellas Verona-Genoa [Dazn]

20:45

Juventus-Fiorentina [Dazn]

Lunedì

20:45

Udinese-Inter [Dazn, Sky]

La classifica prima della 31ª giornata

Inter 79

Milan 65

Juventus 59

Bologna 57

Roma 52

Atalanta 50*

Lazio 46

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43*

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29

Udinese 28

Hellas Verona 27

Cagliari 27

Empoli 25

Frosinone 25

Sassuolo 24

Salernitana 14

*una partita in meno

