WhatsApp, Instagram e Facebook funzionano male in tutto il mondo

Attorno alle 8 di mercoledì vari servizi digitali appartenenti a Meta, come l’app di messaggistica WhatsApp e i social network Instagram e Facebook, hanno cominciato ad avere problemi in tutto il mondo. Il servizio è tornato in alcuni casi a funzionare nell’ora successiva, ma il problema non sembra ancora essere stato del tutto risolto. Sui profili ufficiali di Meta non è ancora stata pubblicata una spiegazione.

Il sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni degli utenti in casi di anomalie e malfunzionamenti, dice che migliaia di persone in diversi paesi, tra cui Italia, Germania, Francia, Brasile e Stati Uniti, hanno detto di avere problemi a inviare messaggi su WhatsApp, sia da smartphone che dall’applicazione per desktop. Molti utenti di Instagram e Facebook hanno invece segnalato di avere problemi a caricare i contenuti e a connettersi ai server.