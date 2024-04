Sulle spiagge australiane si continua a trovare cocaina

Lunedì su due spiagge a nord di Sydney, la più grande città dell’Australia, sono stati trovati cinque pacchi di cocaina per un valore stimato di un milione di dollari australiani (più o meno 600mila euro). La polizia del Nuovo Galles del Sud – lo stato australiano che comprende Sydney – ha detto che fanno parte di un carico più grande, suddiviso in confezioni di dimensioni diverse e arrivato in Australia almeno tre mesi fa.

Il primo pacco era stato trovato lo scorso 22 dicembre a Magenta Beach, a nord est di Sydney: da allora sono stati trovati più di 250 chili di cocaina in una decina di spiagge australiane, comprese in un tratto di più o meno 500 chilometri. I due pacchi più grandi, contenenti ciascuno circa 39 chili di cocaina, erano stati trovati a Sydney e a Newcastle lo scorso 26 dicembre.

A gennaio a Bondi Beach, la famosa spiaggia a meno di dieci chilometri dal centro di Sydney, un bagnino si era filmato mentre raccoglieva dal mare un pacchetto contenente un chilo di cocaina.