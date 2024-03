La procura spagnola ha chiesto 30 mesi di carcere per Luis Rubiales, per il bacio non consensuale alla calciatrice Jennifer Hermoso

La procura spagnola ha chiesto 30 mesi di carcere per l’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales, per la vicenda del bacio non consensuale dato alla calciatrice Jennifer Hermoso durante la premiazione per la vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio femminili, lo scorso 20 agosto. Secondo i documenti depositati in tribunale visti da Reuters, Rubiales è stato accusato di aggressione sessuale e coercizione per aver stretto a sé e per aver baciato sulla bocca Hermoso, che poi lo aveva denunciato. I due capi d’accusa contro di lui prevedono rispettivamente pene massime di un anno e di 18 mesi.

Nel settembre del 2023 Rubiales si era dimesso dal ruolo di presidente dopo aver ricevuto forti critiche per il fatto, per cui aveva sempre negato ogni responsabilità. In seguito la FIFA, che lo aveva già sospeso in via provvisoria, gli aveva vietato di partecipare a qualsiasi attività connessa al calcio per tre anni.