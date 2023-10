La FIFA ha vietato all’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, di partecipare a qualsiasi attività calcistica per tre anni

La FIFA ha vietato all’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, di partecipare a qualsiasi attività connessa al calcio per tre anni. Rubiales si era dimesso da presidente a settembre dopo aver ricevuto forti critiche perché durante la premiazione per la vittoria ai Mondiali di calcio femminili, lo scorso 20 agosto, aveva baciato senza consenso la calciatrice della Nazionale spagnola, Jennifer Hermoso, che lo aveva poi denunciato. La FIFA ha stabilito che il comportamento di Rubiales ha violato l’articolo 13 del codice comportamentale dell’organizzazione, che riguarda la condotta e i comportamenti offensivi.

Rubiales aveva già ricevuto dalla FIFA una sospensione provvisoria di 90 giorni il 26 agosto. La vicenda aveva aperto un dibattito più ampio nel calcio spagnolo e internazionale, e molte calciatrici e sportive spagnole avevano criticato duramente il comportamento di Rubiales, protestando tra le altre cose per lo scarto tra la professionalità che viene loro richiesta e quella loro riconosciuta, oltre che per il fatto che il comportamento abusante di Rubiales aveva finito per marginalizzare ancora una volta la presenza e i successi delle donne nel calcio.

