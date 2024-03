In Turchia sono state arrestate 147 persone sospettate di far parte dello Stato Islamico

Il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya ha detto che negli ultimi giorni la polizia ha arrestato 147 persone sospettate di far parte dello Stato Islamico, il gruppo terroristico noto anche come ISIS. Dal primo giugno del 2023 al 25 marzo del 2024 in Turchia sono state compiute più di mille operazioni contro persone sospettate di far parte dello Stato Islamico, in cui sono state coinvolte in totale 2.919 persone, di cui 632 sono state arrestate.

Recentemente le attività dell’ISIS sono tornate ad attirare molto l’attenzione delle forze dell’ordine e dei media a causa del gravissimo attentato a Mosca di venerdì, rivendicato proprio dal gruppo. Secondo una fonte del settore della sicurezza sentita dall’agenzia di stampa francese AFP, due dei responsabili dell’attacco avrebbero soggiornato in Turchia per alcune settimane, prima di andare in Russia all’inizio di marzo.