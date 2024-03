Simon Harris è il nuovo leader del partito irlandese Fine Gael

Domenica in Irlanda l’attuale ministro dell’Istruzione Simon Harris è stato eletto nuovo leader del partito di centrodestra Fine Gael, dopo le dimissioni annunciate la scorsa settimana dall’attuale leader e primo ministro Leo Varadkar. Molto probabilmente Harris, che ha 37 anni, diventerà anche “taoiseach”, cioè primo ministro: ma lo si saprà solo il prossimo 9 aprile, quando il parlamento ricomincerà a lavorare dopo le vacanze di Pasqua.

Lo scorso 20 marzo Leo Varadkar, primo ministro dell’Irlanda dal 2017 al 2020 e poi dal 2022, ha annunciato le dimissioni da leader di Fine Gael «per motivi personali e politici», aggiungendo che si sarebbe dimesso anche dal ruolo di primo ministro non appena fosse stato nominato un successore. Harris era l’unico candidato per il ruolo di leader del Fine Gael, e quindi quasi sicuramente sostituirà Varadkar anche come primo ministro. Se questo avvenisse Harris diventerebbe il più giovane “taoiseach” nella storia irlandese e la coalizione con cui Fine Gael è al governo, insieme ai Verdi e al partito conservatore Fianna Fáil, resterebbe al potere fino alle elezioni parlamentari previste per marzo del 2025.

Dopo la nomina Harris ha detto che diventare leader del Fine Gael «è l’onore più grande» della sua sua vita: «Ripagherò questa fiducia con il duro lavoro. Con sangue, sudore e lacrime, con responsabilità, umiltà e civiltà, giorno dopo giorno». Ha aggiunto che «le sfide non se ne vanno, cambiano soltanto. Ma possono essere affrontate sempe se ci atteniamo ai valori fondamentali che hanno servito questa nazione: speranza, intraprendenza, pari opportunità, integrità e sicurezza. Credo nel servizio pubblico e nel potere della politica di fare la differenza e di migliorare la vita delle persone».

Harris è entrato per la prima volta nel Dáil (la Camera bassa del parlamento irlandese) più di dieci anni fa, a 24 anni. Nel 2016 era stato nominato ministro della Salute e in questo ruolo aveva guidato anche la risposta iniziale del paese alla pandemia di Covid-19. Nel 2020 era stato nominato ministro per l’Istruzione.