In Senegal è avanti Bassirou Diomaye Faye, candidato dell’opposizione

Secondo i primi risultati delle elezioni presidenziali in Senegal, Bassirou Diomaye Faye, il principale candidato dell’opposizione, ha ottenuto più voti di Amadou Ba, ex primo ministro e candidato del partito attualmente al governo. Ci vorranno giorni per avere i risultati definitivi e se ne nessuno dei due candidati più votati otterrà la maggioranza assoluta ci sarà il ballottaggio (la data non è ancora stata fissata).

Le presidenziali si sono svolte domenica 24 marzo. Circa 7,3 milioni di persone si sono registrati per votare in un paese di circa 18 milioni di abitanti e secondo la televisione pubblica RTS l’affluenza è stata del 71 per cento circa. La giornata elettorale, e non era scontato, si è svolta in modo pacifico.

Al voto si è arrivati dopo settimane di rinvii e di proteste contro Macky Sall, l’attuale capo del governo, che non ha potuto ricandidarsi per avere raggiunto il limite dei due mandati consecutivi previsti dalla Costituzione senegalese. La campagna elettorale si è svolta tra molte tensioni ed è stata più breve di quanto previsto dal regolamento elettorale. È iniziata mentre Bassirou Diomaye Faye si trovava ancora in prigione: Faye era stato scarcerato solamente la sera del 14 marzo grazie a un’amnistia generale decisa dal presidente Sall come misura di “pacificazione sociale” per placare le proteste.

Bassirou Diomaye Faye è sostenuto da una coalizione di cui fa parte anche l’ex Pastef (Patrioti africani del Senegal per il lavoro, l’etica e la fraternità), partito sciolto lo scorso agosto e fondato da Ousmane Sonko. Fino a gennaio Sonko era considerato il più importante politico di opposizione, ma poi era stato escluso dalle liste elettorali a seguito di una condanna per diffamazione. Il Consiglio costituzionale del Senegal aveva respinto anche la candidatura di un altro importante oppositore all’attuale governo, Karim Wade, del Partito democratico, che dopo giorni di silenzio aveva chiesto ai propri elettori ed elettrici di votare per Bassirou Diomaye Faye.

Nonostante lo scrutinio sia iniziato da poco, dopo i primi risultati almeno tredici dei diciannove candidati alle presidenziali si sono congratulati con Bassirou Diomaye Faye per la sua vittoria, ma non Amadou Ba. Il candidato del governo, che ha annunciato che terrà un discorso oggi, lunedì 25 marzo, ha diffuso un comunicato stampa in cui si è detto di essere certo, «alla luce dei risultati comunicati», che «nella peggiore delle ipotesi» andrà al secondo turno. Amadou Ba ha anche accusato l’area politica di Faye di voler «manipolare» il voto poiché ha incitato i suoi sostenitori a manifestare per festeggiare una vittoria non ancora certa: «Il campo che esulta prima ancora di conoscere il risultato dimostra solo il desiderio di manipolare e conquistare il potere attraverso il vandalismo», ha scritto.

Diversi funzionari del partito e della coalizione che sostiene Amadou Ba hanno detto che la tendenza favorevole a Faye può ancora essere invertita. Ma uno di loro, chiedendo di restare anonimo, ha detto al quotidiano francese Le Monde che i primi risultati sono «uno tsunami» per il governo: «Anche se andremo al secondo turno, temo che sarà molto complicato per noi».

Poco dopo la chiusura dei seggi elettorali, i sostenitori di Bassirou Diomaye Faye hanno manifestato nella capitale Dakar, gridando «Sonko moy Diomaye, Diomaye moy Sonko» (“Sonko è Diomaye, Diomaye è Sonko”, in wolof, una delle lingue nazionali) e facendo rumore con pentole e padelle. Molti di loro erano giovani e donne.

Faye, che ha 43 anni, si è presentato come il «candidato del cambiamento». Nel suo programma dice di voler ripristinare la «sovranità nazionale» che secondo lui è stata «svenduta ai paesi esteri» e ha promesso di rinegoziare i contratti minerari, del gas e del petrolio conclusi con le società straniere. Ha detto anche di voler combattere la corruzione e distribuire in modo più equo la ricchezza.

Macky Sall ha 62 anni, è in carica dal 2012 ed è stato rieletto nel 2019. Da tempo è considerato sempre più autoritario ed è stato accusato di reprimere i suoi principali rivali politici. Il Senegal è sempre stato considerato uno dei paesi più stabili dell’Africa e l’unico della parte occidentale del continente a non aver mai subito un colpo di stato. Dal 2021 si sono però diffuse ampie proteste antigovernative.