San Marino non ce l’ha fatta neanche stavolta

La nazionale di calcio di San Marino ha perso per 1-3 la partita amichevole contro la squadra di Saint Kitts e Nevis, un arcipelago caraibico che è uno degli stati più piccoli e meno popolosi al mondo. Il San Marino è partito in vantaggio, con un goal segnato su rigore da Filippo Berardi al 21esimo minuto. Sempre nel primo tempo però Tyquan Terrell e Andre Burley hanno segnato per Saint Kitts e Nevis, e il terzo goal della squadra è arrivato al 49esimo minuto, segnato da Harrison Panayiotou.

A differenza di quasi tutte le altre occasioni in cui gioca, nella partita di mercoledì la nazionale di San Marino era considerata favorita e per la prima volta da molto tempo sembrava avere concrete speranze di vincere. Sarebbe stata la seconda volta nella sua storia: per ora San Marino ha vinto una sola partita, nell’aprile del 2004, battendo per 1-0 in casa il Liechtenstein. In circa 200 partite giocate dalla nazionale San Marino ha segnato una trentina di goal e ne ha subiti più di 800.

San Marino è una repubblica indipendente di appena 61 chilometri quadrati all’interno del territorio italiano, tra Emilia-Romagna e Marche, con meno di 34mila abitanti. La sua squadra è formata perlopiù da semiprofessionisti, quindi calciatori che giocano in squadre italiane minori oppure hanno altri lavori e considerano il calcio come un hobby.

Saint Kitts e Nevis invece è il più piccolo Stato dell’emisfero occidentale, sia per estensione che per popolazione, ma nonostante la sua scarsa rilevanza partecipa regolarmente alle competizioni sportive internazionali.

Nel ranking FIFA, la classifica delle nazionali fatta periodicamente dall’organo che governa il calcio mondiale, al momento San Marino è alla posizione 210 su 210 (quindi all’ultima), mentre Saint Kitts e Nevis è alla 147esima.

