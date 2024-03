È morto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone

È morto Joe Barone, direttore generale della squadra di calcio della Fiorentina: aveva 57 anni, era nato in Italia ma si era trasferito da bambino negli Stati Uniti con la famiglia, e aveva la cittadinanza statunitense. Da due giorni era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato operato al cuore dopo un arresto cardiaco. Domenica, dopo il malore di Barone, la Fiorentina aveva chiesto e ottenuto di poter rinviare la partita di campionato contro l’Atalanta.

«La Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata», ha scritto la squadra in un comunicato. Barone infatti era arrivato alla Fiorentina come direttore generale nel 2019, nella riorganizzazione seguìta all’acquisto della squadra da parte dell’imprenditore italoamericano Rocco Commisso, e negli ultimi anni era stato la persona che di fatto amministrava la squadra.

Barone era stato uno stretto collaboratore di Commisso per diverso tempo anche prima di arrivare alla Fiorentina: aveva lavorato nella Mediacom, un’azienda di telecomunicazioni statunitense fondata da Commisso, e nel 2017 era diventato vicepresidente della squadra di calcio statunitense dei New York Cosmos, quando era stata acquistata da Commisso.

Con Commisso e sotto la direzione di Barone la Fiorentina aveva cominciato un nuovo percorso dirigenziale per diventare una società calcistica con impianti e ambizioni di livello internazionale. Fin dal loro arrivo, per esempio, i due hanno lavorato molto per dare alla squadra uno stadio più moderno, rinnovando l’Artemio Franchi in cui già gioca la Fiorentina o costruendone uno nuovo (possibilità che ormai sembra del tutto accantonata). A ottobre dell’anno scorso invece Barone e Commisso avevano inaugurato il Viola Park, il nuovo, moderno e grande centro sportivo dove si allenano attualmente tutte le squadre della Fiorentina, quelle maschile e femminile e quelle giovanili.