La partita di Serie A Atalanta-Fiorentina è stata rinviata dopo un malore del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone

La partita del campionato di calcio maschile di Serie A tra Atalanta e Fiorentina, che era in programma domenica alle 18 a Bergamo, è stata rinviata: secondo diversi giornali e agenzie di stampa è stata la Fiorentina a chiederne il rinvio dopo che il direttore generale della società, l’italoamericano Joe Barone, ha avuto un malore. Ufficialmente la Lega Serie A non ha ancora motivato la decisione e non si sa ancora quando verrà recuperata la partita.

Barone, che ha 57 anni, è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo fonti del Corriere della Sera nella Fiorentina avrebbe avuto un attacco cardiaco e le sue condizioni sarebbero gravi. Barone è direttore generale della Fiorentina dal 2019, quando la squadra venne acquistata dall’imprenditore italoamericano Rocco Commisso.