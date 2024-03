In Nigeria nel fine settimana sono state rapite altre cento persone

Nel fine settimana due gruppi di uomini armati hanno rapito circa cento persone, tra cui donne e bambini, nello stato di Kaduna, nel nord-ovest della Nigeria. Lo ha detto un portavoce della polizia dello stato, spiegando che un attacco è stato compiuto domenica sera nel villaggio di Kajuru, dove secondo un leader locale sono state rapite 87 persone. Sempre secondo le testimonianze delle persone del posto, altre 16 erano state rapite nella stessa zona sabato sera.

In Nigeria i rapimenti di massa sono frequenti: vengono compiuti da gruppi criminali e terroristici in competizione tra loro, che sfruttano la mancanza di istituzioni statali in grado di esercitare un saldo controllo su tutto il territorio nazionale. Nel tempo i rapimenti sono diventati una fonte rilevante di entrate per questi gruppi, grazie al pagamento dei riscatti. L’ultimo grande rapimento di massa nel paese c’è stato una decina di giorni fa, quando il preside e 287 bambine e bambini erano stati rapiti da una scuola di Kuriga, sempre nello stato di Kaduna.

