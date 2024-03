Un gruppo criminale ha rapito decine di bambine e bambini da una scuola in Nigeria

Un gruppo criminale della Nigeria ha rapito il preside e decine di alunne e alunni di una scuola di Kuriga, nel nord-ovest del paese. Il rapimento è stato confermato dalle autorità nigeriane, che però non hanno specificato il numero di persone coinvolte. Un testimone ha detto a BBC News che gli alunni rapiti sarebbero più di cento: se il numero fosse confermato, sarebbe il rapimento del maggior numero di persone prese da una scuola dal giugno del 2021, quando un gruppo armato rapì più di 80 studenti da una scuola nella provincia di Kebbi, sempre nel nord-ovest del paese.

In Nigeria i rapimenti di gruppi di persone con l’obiettivo di chiedere un riscatto erano piuttosto frequenti fino a pochi anni fa, ma nell’ultimo periodo ce ne sono stati di meno, anche perché nel 2022 è stata stata approvata una discussa legge che rende illegale pagare i riscatti. Quello di giovedì tuttavia è il secondo grosso rapimento nel giro di due giorni, visto che mercoledì nel nord-est del paese era stato rapito un altro gruppo di persone da un campo per sfollati. Anche in questo caso le autorità nigeriane non hanno specificato il numero esatto, ma i media locali hanno stimato che le persone rapite siano fra le 50 e le 300.

Nel nord-ovest della Nigeria i rapimenti sono compiuti da semplici gruppi criminali, mentre nel nord-est sono attivi anche gruppi jihadisti come Boko Haram e la Provincia dell’Africa occidentale dello Stato Islamico (ISWAP, affiliata all’ISIS).

