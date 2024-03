Celebripost

Qualche giorno fa il cantante Lenny Kravitz ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles: alla cerimonia c’era la figlia, l’attrice Zoë Kravitz, che gli ha dedicato un discorso in cui lo prendeva in giro per le sue camicie a rete. C’era anche Denzel Washington, e fanno già tre delle persone che valeva la pena fotografare in settimana. Ci sono ovviamente alcune foto e alcuni momenti notevoli degli Oscar – qui per recuperare le foto più belle e qui quelle del red carpet –, e Ryan Gosling si è visto qualche giorno dopo a Austin (Texas) per il South by Southwest, uno dei più famosi e apprezzati festival di musica, cinema, tecnologia e cultura, dove sono passate anche Meghan Markle, Jane Fonda e Sydney Sweeney. Per finire con Bill Murray che spruzza dell’acqua sul resto del cast alla prima di Ghostbusters – Minaccia glaciale e Norah Jones che si esibisce a sorpresa alla stazione di King’s Cross a Londra.