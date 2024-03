Le foto del red carpet degli Oscar

Le foto che arrivano dal red carpet della 96esima cerimonia degli Oscar sono di due tipi: quelle in cui attori e attrici posano da “belle statuine” davanti a uno sfondo neutro, che sembrano fatte apposta per commentare i vestiti; e quelle un po’ più in movimento, scattate al loro arrivo mentre salutano o aspettano di farsi fotografare per il primo tipo di foto. Sono in ogni caso le prime immagini che arrivano dall’evento e a sfogliarle e guardare le espressioni di chi è fotografato si percepisce quel clima di anticipazione e attesa per l’inizio della serata più seguita del mondo del cinema.

