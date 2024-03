Sidney Sweeney ha indossato lo stesso vestito di Angelina Jolie agli Oscar del 2004

L’attrice Sidney Sweeney, nota soprattutto per la serie tv Euphoria, si è presentata alla consueta festa organizzata dalla rivista Vanity Fair dopo la cerimonia degli Oscar, che si è svolta domenica 10 marzo a Los Angeles, con lo stesso abito indossato dall’attrice Angelina Jolie agli Oscar del 2004, 20 anni fa.

L’abito, realizzato dal marchio americano Marc Bouwer, è in seta color avorio e richiama un po’ quello che si solleva a Marilyn Monroe nella famosissima scena del film Quando la moglie è in vacanza, girato nel 1954 da Billy Wilder; Monroe viene ricordata anche dal nuovo taglio di capelli di Sweeney, un caschetto biondo e ondulato.

Molly Dickson, la stylist che ha aiutato l’attrice a scegliere come vestirsi per la cerimonia, ha ringraziato su Instagram il marchio Marc Bouwer per aver prestato un abito dei suoi archivi: riutilizzare abiti storici è una pratica sempre più diffusa nelle cerimonie e sui red carpet importanti, come avevamo raccontato qui.

Domenica sera Sweeney non è stata l’unica celebrità a indossare un abito vintage o ispirato agli archivi: Jennifer Lawrence è andata alla festa di Vanity Fair con un vestito disegnato dallo stilista John Galliano per la collezione autunno/inverno 1996 del marchio francese Givenchy, Margot Robbie ha scelto un corpetto dell’azienda francese Thierry Mugler degli anni Novanta, e la cantante Cardi B un abito di Atelier Versace della primavera 2003.

Alla cerimonia degli Oscar l’attrice Carey Mulligan ha indossato la riproduzione di una gonna degli anni Cinquanta del marchio spagnolo Balenciaga e l’attrice Anya Taylor-Joy ha portato un abito dell’azienda francese Dior ispirato al celebre “Junon dress” disegnato dal fondatore Christian Dior nel 1947 (scelto anche da Natalie Portman per il festival di Cannes nel 2023). Anche uno degli abiti considerati tra i più belli della serata viene dagli archivi: quello di Sandra Hüller, candidata come miglior attrice protagonista per Anatomia di una caduta, realizzato dall’azienda Schiaparelli prendendo spunto da un vestito del 1947, che si vide agli Oscar di quell’anno addosso all’ereditiera statunitense Millicent Rogers.