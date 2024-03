Le foto della festa di Vanity Fair, dopo gli Oscar

Ci sono vari motivi per cui vale la pena raccogliere – dopo le foto più belle della serata e quelle del red carpet – anche le foto di chi arriva alla consueta festa di Vanity Fair dopo gli Oscar: è la più frequentata e gli attori e le attrici che hanno vinto si presentano spesso con l’Oscar in mano; solitamente chi prima era alla premiazione fa un rapido cambio d’abito, ed è quindi l’ultima occasione per commentare le scelte stilistiche degli invitati. Sono quel tipo di immagini che a guardarle in fila sembra di sfogliare un album di figurine, con la stragrande maggioranza delle persone ferma immobile in posa sopra un segnaposto indicato sul tappeto.

