Il leader della maggioranza al Senato statunitense ha chiesto le dimissioni di Benjamin Netanyahu

Giovedì il leader della maggioranza al Senato statunitense, il Democratico Chuck Schumer, ha tenuto un discorso in Senato nel quale ha criticato apertamente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che guida il governo più di destra della storia del paese, chiedendo che siano organizzate nuove elezioni. «Credo che una nuova elezione sia l’unico modo per consentire un processo decisionale sano e aperto sul futuro di Israele», ha detto, in quella che finora è stata la critica più aspra ed esplicita rivolta a Netanyahu da un funzionario statunitense di alto livello.

Schumer si è definito «sostenitore di Israele da sempre», ha ricordato di essere il primo leader della maggioranza del Senato di religione ebraica, ma ha detto che «la coalizione di Netanyahu non è più adatta alle esigenze di Israele dopo il 7 ottobre», il giorno in cui i miliziani di Hamas hanno ucciso centinaia di civili israeliani. Ha aggiunto che da allora «il mondo è cambiato radicalmente» e che Israele si trova in un momento critico in cui «tanti israeliani hanno perso la fiducia nella visione e nella direzione del loro governo».

Chuck Schumer, the highest-ranking Jewish official in the U.S., called for new elections in Israel, describing Netanyahu as an “obstacle to peace.”

He urged Israel to "do better," citing the estimated tens of thousands of Palestinian civilians killed.

