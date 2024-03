La Camera degli Stati Uniti ha approvato una legge che potrebbe bandire TikTok dal paese

Mercoledì la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ossia la camera bassa del Congresso statunitense, ha approvato una legge che potrebbe vietare l’uso nel paese del social network TikTok, di proprietà della società cinese ByteDance. In particolare la legge richiede a ByteDance di vendere TikTok a un altro acquirente, approvato dal governo degli Stati Uniti, entro i prossimi sei mesi: in caso contrario il social network verrà vietato negli Stati Uniti e il dipartimento di Giustizia statunitense potrebbe punire qualsiasi azienda che collabora con la società o che ne distribuisce l’applicazione. Prima di entrare in vigore la legge dovrà essere discussa e approvata dal Senato.

La legge si inserisce nel più ampio contesto del deterioramento dei rapporti fra Stati Uniti e Cina nel campo della tecnologia e della sicurezza. Secondo i promotori della norma, il fatto che un’app così popolare nel paese sia di proprietà di un’azienda cinese è un rischio per la sicurezza nazionale, data la nota influenza che il Partito Comunista cinese esercita sulle aziende del paese. Per questo motivo fra il 2022 e il 2023 gli Stati Uniti, ma anche diversi paesi e la stessa Unione Europea, avevano deciso di vietare l’uso di TikTok l’uso sui telefoni di lavoro dei propri dipendenti.

Le preoccupazioni riguardo all’influenza del governo cinese negli Stati Uniti sono condivise da politici del Partito Repubblicano e Democratico: la proposta era stata presentata dal deputato Repubblicano Mike Gallagher e dal Democratico Raja Krishnamoorth ed è stata approvata con una larga maggioranza: con 325 voti favorevoli e 65 contrari, ben oltre i 290 voti favorevoli necessari.

TikTok sostiene che queste preoccupazioni siano infondate: da tempo fa notare che circa il 60 per cento della società è di proprietà di investitori istituzionali internazionali e che il suo consiglio di amministrazione, composto da cinque persone, abbia tre membri che sono cittadini statunitensi.

