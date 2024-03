Ancora nessuna prova di attività extraterrestri sulla Terra

Negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento ci fu una certa concentrazione di avvistamenti di quelli che comunemente vengono chiamati UFO (oggetti volanti non identificati), da decenni alla base di speculazioni su tecnologie misteriose, che secondo molte persone sarebbero di natura aliena. Altri avvistamenti simili vennero più volte segnalati anche in anni successivi, e di nuovo di recente c’è stato un piccolo aumento di queste segnalazioni per via della diffusione di droni, nuovi tipi di satelliti e palloni aerostatici usati per le rilevazioni meteorologiche.

Un nuovo rapporto del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sul tema dei fenomeni aerei non identificati (UAP nell’acronimo inglese) ha però concluso che non esistono prove di vita, velivoli o tecnologie extraterrestri sulla Terra, e nemmeno di eventuali insabbiamenti su presunti resti di mezzi o individui alieni che sarebbero stati trovati e usati per attività di ricerca segrete: anche questa una convinzione piuttosto diffusa. Secondo il dipartimento sono credenze che derivano soprattutto dalla cultura pop ed è comunque improbabile che i risultati del rapporto riescano a smentirle e a persuadere del contrario chi ne è convinto.

Il rapporto è stato presentato venerdì al Congresso degli Stati Uniti ed è stato realizzato dall’All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), un ufficio che dipende dal dipartimento della Difesa statunitense e si occupa di indagare e verificare gli UAP. Il documento, di 63 pagine, si basa su una serie di analisi di documenti d’archivio, file riservati e indagini governative svolte dal 1945 in poi: in base alle valutazioni dei suoi esperti, «l’AARO non ha trovato nessuna prova» che i presunti avvistamenti di fenomeni aerei non identificati fossero relativi a tecnologie extraterrestri, nessuna prova che il governo statunitense abbia trovato forme di vita aliene sulla Terra e nessuna prova che il governo o altri enti abbiano taciuto su presunte tecnologie extraterrestri e insabbiato eventuali scoperte per attività di ricerca segrete.

Durante una conferenza stampa, il generale Pat Ryder ha detto che il dipartimento della Difesa ha affrontato la questione senza preconcetti, ma semplicemente non ha trovato prove a sostegno di presunti programmi segreti o tecnologie non terrestri nascoste. Ryder ha chiarito che tutte le indagini svolte hanno concluso che la gran parte degli avvistamenti in realtà era di oggetti comuni, come aerei spia, sonde o palloni aerostatici di quelli usati da secoli nei campi di battaglia e per operazioni di spionaggio.

Nel rapporto si dice che le convinzioni sui presunti avvistamenti di alieni o dischi volanti come quelli che ispirarono la celebre storia di Roswell, nel New Mexico, derivano da una «narrazione particolarmente insistente» nella cultura popolare. Secondo il rapporto, «la proliferazione di programmi televisivi, libri, film, e l’enorme quantità di contenuti su Internet e sui social media basati sugli UAP hanno molto probabilmente influenzato il dibattito pubblico su questo argomento e rafforzato queste credenze in una parte della popolazione».

I ricercatori dell’AARO ritengono che i contenuti legati ai fenomeni aerei non identificati «oggi siano più onnipresenti che mai», anche per via della scarsa fiducia nel governo degli Stati Uniti e della popolarità dei contenuti legati a questi temi online. In base a un sondaggio realizzato dalla società di analisi statunitense Gallup, nel 2021 il 41 per cento degli adulti statunitensi credeva che sulla Terra fossero arrivati veicoli alieni: l’8 per cento in più rispetto a due anni prima. Sempre secondo la AARO, le segnalazioni di presunti avvistamenti negli Stati Uniti continuano a essere tra le 50 e le 100 al mese. Le questioni legate agli UFO finiscono ciclicamente al centro di rapporti governativi, incontri pubblici e udienze al Congresso.

