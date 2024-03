Alle elezioni in Portogallo è in vantaggio il centrodestra

I risultati parziali delle elezioni legislative che si sono tenute domenica in Portogallo dicono che il centrodestra è in vantaggio sul centrosinistra. Con più del 95 per cento dei voti scrutinati il gruppo politico più votato è l’Alleanza Democratica, che comprende il Partito Socialdemocratico (PSD, di centrodestra) e altri partiti di destra, ed è circa 2 punti avanti rispetto al Partito Socialista (PS), di centrosinistra. È andato molto bene anche il partito di estrema destra Chega, che sembra aver più che raddoppiato i consensi raccolti nelle ultime elezioni nel 2022.

Il PSD ha già cominciato a festeggiare i risultati, in vista di una probabile alleanza con Chega, mentre il PS sembra prepararsi all’idea di stare all’opposizione.

Secondo i dati provvisori citati dal quotidiano Público, al momento l’Alleanza Democratica ha ottenuto il 30,8 per cento dei voti contro il 28,4 del PS. Chega, che alle elezioni del 2022 aveva ottenuto il 7,2 per cento dei voti, ora è al 18,6 per cento.

Quelle di domenica in Portogallo erano elezioni anticipate, indette dopo le dimissioni del primo ministro uscente António Costa, socialista, in seguito alla notizia del suo coinvolgimento in un’indagine per corruzione. Si votava per eleggere i 230 seggi dell’Assemblea della Repubblica, cioè il parlamento monocamerale portoghese, e per decidere di conseguenza il nuovo primo ministro. La maggioranza necessaria per governare è di 116 seggi.

