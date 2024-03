Sulle prime pagine dei giornali di oggi si fanno previsioni sulla giornata di elezioni regionali in Abruzzo, dove i candidati sono Luciano D’Amico per il centrosinistra e Marco Marsilio per il centrodestra.

Si parla anche di un’intervista della televisione svizzera italiana (RSI) in cui il Papa ha auspicato una tregua e negoziati per la guerra in Ucraina. Sono raccontati poi i controlli della Guardia di finanza di Bologna sui redditi di alcuni influencer e creatori di contenuti online che hanno fatto recuperare alcuni milioni di euro di tasse non dichiarate.

Sui giornali sportivi, invece, si celebra la vittoria della Nazionale italiana di rugby contro la Scozia al Sei Nazioni.