Sam Altman torna in OpenAI

Venerdì OpenAI, l’azienda che gestisce il sistema di intelligenza artificiale ChatGPT, ha annunciato che l’amministratore delegato Sam Altman potrà tornare ufficialmente a far parte del consiglio di amministrazione dell’azienda, insieme a tre nuovi amministratori. A fine novembre 2023 proprio il consiglio aveva licenziato Altman senza preavviso e con poche spiegazioni, ma c’erano state da subito molte pressioni sulla dirigenza dell’azienda per farlo riassumere: fra le altre cose quasi tutti i dipendenti avevano firmato una lettera aperta che chiedeva il suo ritorno e le dimissioni del consiglio di amministrazione, minacciando di dimettersi in massa in caso contrario. Altman è una delle figure più in vista nel settore delle intelligenze artificiali e alcuni gli attribuiscono molto del successo di ChatGPT.

Già pochi giorni dopo OpenAI aveva comunicato il ritorno di Altman a capo dell’azienda e la rimozione di quasi tutto il consiglio che l’aveva licenziato. Fino a ora però Altman era rimasto fuori dal consiglio di amministrazione mentre veniva svolta un’indagine interna: la decisione di licenziarlo infatti era stata motivata dal consiglio di amministrazione citando una sua presunta scarsa trasparenza in certe decisioni, che avrebbe impedito al consiglio di controllare adeguatamente. L’indagine si è conclusa questa settimana e ha stabilito che al tempo la condotta di Altman «non richiedeva la sua rimozione» e che lui sia la persona giusta per dirigere l’azienda.

Secondo alcune fonti citate da diversi giornali statunitensi il licenziamento di Altman al tempo avrebbe avuto a che fare anche con divergenze fra il consiglio e Altman sulla velocità con cui sviluppare, diffondere e commercializzare i sistemi di intelligenze artificiali: il consiglio avrebbe avuto una posizione più cauta, mentre Altman sembrava interessato a sfruttare il più possibile la grande visibilità ottenuta da OpenAI e ChatGPT nell’ultimo anno per attirare nuovi investimenti ed espandersi.

OpenAI è formata da una società commerciale, nata nel 2018, ma è controllata da una società senza scopo di lucro, diretta dal consiglio di amministrazione e fondata nel 2015.

– Leggi anche: I cinque giorni matti di OpenAI