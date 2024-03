Le partite della 28ª giornata di Serie A

La 28ª giornata del campionato di calcio di Serie A comincia venerdì 8 marzo alle 20:45 con Napoli-Torino e si chiuderà lunedì sera con Lazio-Udinese, sempre alle 20:45. La partita più attesa è probabilmente quella tra Bologna e Inter, rispettivamente quarta e prima in classifica, alle 18 di sabato. Sempre sabato ci sono anche due incontri importanti per le ultime posizioni di classifica, dove la situazione è molto incerta con 6 squadre in 2 punti tra il 13esimo e il 18esimo posto: alle 15 ci sarà sia Cagliari-Salernitana che Sassuolo-Frosinone. Domenica alle 18 ci sono altre due partite abbastanza attese: Juventus-Atalanta alle 18 e Fiorentina-Roma alle 20:45.

Venerdì

20:45

Napoli-Torino [Dazn, Sky]

Sabato

15:00

Cagliari-Salernitana [Dazn]

Sassuolo-Frosinone [Dazn]

18:00

Bologna-Inter [Dazn]

20:45

Genoa-Monza [Dazn, Sky]

Domenica

12:30

Lecce-Hellas Verona [Dazn, Sky]

15:00

Milan-Empoli [Dazn]

18:00

Juventus-Atalanta [Dazn]

20:45

Fiorentina-Roma [Dazn]

La classifica dopo la 27ª giornata

Inter 72

Juventus 57

Milan 56

Bologna 51

Roma 47

Atalanta 46

Napoli 43

Fiorentina 42

Lazio 40

Torino 37

Monza 36

Genoa 33

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24

Frosinone 24

Hellas Verona 23

Cagliari 23

Sassuolo 20

Salernitana 14