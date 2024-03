Gli Stati Uniti costruiranno un molo temporaneo per consegnare gli aiuti a Gaza

Alcuni funzionari dell’amministrazione del presidente statunitense Joe Biden hanno detto che l’esercito degli Stati Uniti costruirà un molo temporaneo sulla costa mediterranea della Striscia di Gaza per facilitare la consegna degli aiuti umanitari alla popolazione civile palestinese. Ci si aspetta che Biden lo annunci ufficialmente durante il consueto discorso sullo stato dell’Unione, un appuntamento annuale con cui il presidente si rivolge ai parlamentari e al paese per fare il punto sulla sua attività e sulle condizioni della nazione. Il discorso è in programma per giovedì sera, quando in Italia saranno le prime ore di venerdì.

La struttura dovrebbe poter accogliere grandi navi che trasportano cibo, acqua, medicinali e materiali per costruire ripari temporanei nella Striscia. Secondo i funzionari statunitensi, citati dalle principali agenzie di stampa internazionali, tra cui Reuters e Associated Press, il porto temporaneo dovrebbe accogliere aiuti inviati dagli Stati Uniti e da altri paesi alleati tramite Cipro, che si trova nel mar Mediterraneo. Per completarlo ci vorranno alcune settimane.

Uno dei funzionari ha detto che Biden ordinerà all’esercito di condurre quella che ha definito «una missione di emergenza a cui collaboreranno paesi alleati e partner umanitari», aggiungendo che Israele si è impegnato ad agevolare il transito delle navi provenienti da Cipro. I funzionari hanno chiarito che l’operazione comincerà non appena Biden ne darà ordine e che non prevede l’impiego di truppe statunitensi nella Striscia.

In base alle informazioni fornite dai funzionari e dai militari statunitensi, la struttura temporanea dovrebbe essere costruita su alcune navi statunitensi e in un secondo momento spostata vicino alla costa, a cui verrebbe collegata tramite una sorta di passerella, a sua volta temporanea. Al momento comunque non è chiaro chi gestirà gli aiuti a terra. Sempre secondo i funzionari citati dai media internazionali, gli Stati Uniti coopereranno sia con paesi europei che con alleati nella regione per fornire fondi e risorse.

– Leggi anche: I negoziati per un cessate il fuoco a Gaza sono di nuovo in stallo

A ormai cinque mesi dai violenti attacchi del gruppo radicale Hamas in territorio israeliano del 7 ottobre 2023, la situazione umanitaria dei circa 2,3 milioni di abitanti della Striscia di Gaza è al collasso.

Le organizzazioni umanitarie segnalano che quasi tutti gli ospedali del territorio non hanno più forniture mediche o carburante per funzionare, e che moltissime persone soffrono la fame da mesi. Nelle ultime settimane l’ingresso degli aiuti umanitari nel territorio si è ridotto in maniera significativa sia perché i varchi aperti ai confini della Striscia continuano a essere solo due (uno verso l’Egitto, a Rafah, e uno verso Israele, a Kerem Shalom), sia per via dei lunghi controlli che Israele fa su ogni camion che entra e per gli attacchi subiti dai convogli umanitari da parte di bande armate che si impossessano degli aiuti.

Dal primo al 27 febbraio a Gaza sono entrati solo 96 camion di aiuti al giorno, il 30 per cento in meno rispetto a quelli entrati a gennaio: prima dell’inizio della guerra tra Israele e Hamas, lo scorso 7 ottobre, ogni giorno ne entravano 500. Secondo i funzionari statunitensi, il porto temporaneo permetterà di aumentare gli aiuti alla popolazione palestinese «di centinaia di carichi aggiuntivi» ogni giorno.

Gli Stati Uniti sono l’alleato più stretto di Israele dal punto di vista politico, economico e delle forniture militari. Subito dopo gli attacchi del 7 ottobre Biden aveva difeso pubblicamente il diritto di Israele di reagire nel modo che riteneva più opportuno, in maniera coerente con la loro tradizionale alleanza. Dalla fine dell’anno però l’approccio della sua amministrazione è visibilmente cambiato: Biden ha parlato di «bombardamenti indiscriminati» da parte di Israele, ha detto che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu «deve cambiare approccio» e ha chiesto a Israele di interessarsi maggiormente a «salvare la vita dei civili» palestinesi.

Sabato, nell’ambito di un piano che prevede di aumentare gli ingressi di aiuti umanitari a Gaza, l’aviazione degli Stati Uniti aveva già cominciato a paracadutare aiuti sulla Striscia in un’operazione congiunta con la Giordania, attirandosi anche qualche critica. Commentando la notizia della costruzione della struttura, un funzionario israeliano ha fatto sapere che Israele «sostiene pienamente l’impiego di un molo temporaneo» sulla costa di Gaza e che «l’operazione verrà eseguita con il completo coordinamento tra le due parti».