Le elezioni presidenziali in Senegal sono state fissate per il prossimo 24 marzo 

Dopo settimane di tensioni e proteste, mercoledì il presidente del Senegal Macky Sall ha infine annunciato una data per le prossime elezioni presidenziali, che si terranno il 24 marzo. Le elezioni erano inizialmente state fissate per il 25 febbraio, ma Sall le aveva rinviate a tempo indeterminato, provocando durissime critiche da parte dell’opposizione e violente proteste in cui erano state arrestate diverse persone. In seguito le elezioni erano state fissate per il 15 dicembre, e ora sono state anticipate a marzo.

È stata la prima volta che un evento del genere si è verificato nella storia del Senegal, considerata una delle democrazie più solide dell’Africa occidentale. Sall è accusato da tempo di governare in modo sempre più autoritario e il rinvio delle elezioni, approvato dal parlamento, era stato visto da molti politici dell’opposizione come un tentativo del presidente di restare al potere. Il mandato di Sall scade il prossimo 2 aprile: è il secondo mandato consecutivo e la costituzione del Senegal gli impedisce di ricandidarsi per un terzo mandato.