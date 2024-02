Le elezioni in Senegal sono state posticipate al 15 dicembre

Lunedì il parlamento del Senegal ha deciso di rinviare al 15 dicembre le elezioni presidenziali in origine previste per il 25 febbraio. Il voto del parlamento segue la decisione presa dal presidente Macky Sall domenica, che aveva annunciato di voler rinviare le elezioni a tempo indeterminato. Sall, che ha 62 anni e governa il paese in modo autoritario dal 2012, aveva sostenuto che il motivo fosse a una disputa sulle liste dei candidati che avrebbero potuto partecipare.

Dopo l’annuncio di Sall c’erano state grosse manifestazioni di protesta – principalmente nella capitale Dakar – organizzate dai principali politici di opposizione. Nelle proteste c’erano stati anche violenti scontri tra polizia e manifestanti.