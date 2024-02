Siviglia vuole far pagare ai turisti l’ingresso nella famosa Plaza de España

Domenica in Spagna il sindaco di Siviglia di centrodestra José Luis Sanz ha scritto su X (Twitter) che è stato avviato un progetto per far pagare ai turisti una tassa per entrare in Plaza de España, la più famosa piazza della città costruita nel 1928 in stile neo-moresco. Sanz ha scritto «stiamo progettando di chiudere Plaza de España e di far pagare i turisti per finanziare la sua conservazione e garantire la sua sicurezza. Naturalmente, il monumento continuerà a essere liberamente accessibile e gratuito per tutti i sivigliani». Sanz ha anche pubblicato un video che mostra piastrelle mancanti, parti della piazza che sono state danneggiate e diversi venditori ambulanti.

La decisione di Sanz ha provocato qualche critica, a cui lui ha risposto dicendo che il budget della città non è sufficiente per garantire la conservazione e la sicurezza della piazza, che è uno dei punti centrali della vita culturale di Siviglia. Molti turisti la visitano anche perché è stata usata come set per il film Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, uscito nel 1999.

Estamos proyectando cerrar la plaza de España y cobrar a los turistas para financiar su conservación y garantizar su seguridad. Además, crearemos una escuela taller de artesanía. Por su puesto, el monumento seguirá siendo de libre acceso y gratis para todos los sevillanos. pic.twitter.com/p0ly27otT8 — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) February 25, 2024

Siviglia è la terza città più visitata della Spagna, con 3 milioni di turisti all’anno su una popolazione di 700mila abitanti e da qualche tempo il governo cittadino ha iniziato a discutere di come gestire meglio il notevole flusso di turismo. Questo dibattito è già molto presente anche in diverse città italiane, in particolare Venezia che per alcuni giorni del 2024 ha introdotto un biglietto di ingresso a pagamento per i turisti proprio per limitare il numero di visitatori giornalieri.

