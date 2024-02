L’uomo che si è dato fuoco davanti all’ambasciata di Israele a Washington era un militare che protestava contro la guerra a Gaza

Domenica sera una portavoce dell’Aeronautica militare statunitense ha confermato che l’uomo che si è dato fuoco davanti all’ambasciata israeliana a Washington, la capitale degli Stati Uniti, è un aviatore dell’Areonautica militare statunitense in servizio in Texas. La sua identità non è stata resa pubblica e al momento è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

L’azione è stata filmata e trasmessa in diretta sulla piattaforma di streaming Twitch, su un canale che la polizia statunitense ha ricondotto all’uomo che si è dato fuoco. Nel video lo si vede camminare verso l’ambasciata israeliana, poggiare il telefono a terra e poi darsi fuoco mentre urla «Palestina libera» e «non sarò più complice di un genocidio». Successivamente il video mostra gli agenti che lo soccorrono e cercano di spegnere il fuoco per circa un minuto. La piattaforma ha rimosso il video dal canale, che non aveva altri contenuti e la cui immagine del profilo era una bandiera palestinese, ma la polizia ne ha ottenuto una copia.

Queste informazioni confermerebbero le ipotesi che erano state fatte nella giornata di domenica: l’uomo si sarebbe dato fuoco per protestare contro l’invasione dell’esercito israeliano della Striscia di Gaza che va avanti da quasi quattro mesi. Gli Stati Uniti sono da sempre i principali alleati e fornitori di aiuti militari a Israele (anche se il modo in cui Israele sta conducendo la guerra nella Striscia ha in parte peggiorato le relazioni fra i due). In questi mesi davanti all’ambasciata israeliana a Washington c’erano già state varie manifestazioni di protesta contro l’invasione israeliana della Striscia, e a dicembre un uomo si era dato fuoco davanti al consolato israeliano ad Atlanta, nello stato americano della Georgia.

