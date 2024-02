Un israeliano è stato ucciso in un attacco armato palestinese vicino a un posto di blocco tra Israele e Cisgiordania

Giovedì una persona è stata uccisa e 11 sono state ferite in un attacco armato vicino a un posto di blocco al confine fra Gerusalemme e la Cisgiordania, un territorio palestinese che gli israeliani occupano con molti insediamenti, le cosiddette “colonie israeliane”, considerati illegali dalla comunità internazionale. Tre persone palestinesi hanno sparato sulle auto ferme in coda prima del posto di blocco, su una strada fra Gerusalemme e Maale Adumim, un insediamento israeliano in Cisgiordania. Alcune persone dicono di aver visto gli assalitori correre in mezzo alle auto ferme in coda, sparando negli abitacoli. La persona uccisa era un uomo di 26 anni. Una donna incinta è ferita gravemente, mentre le altre persone ferite sono in condizioni meno gravi. Tutti e tre gli assalitori sono stati uccisi dalle forze dell’ordine israeliane.

La sicurezza in Cisgiordania, compresi i posti di blocco al confine, è gestita dalle forze dell’ordine israeliane, che limitano fortemente gli spostamenti dei palestinesi nel territorio. In Cisgiordania gli scontri e le violenze tra i coloni israeliani (così vengono chiamati gli abitanti delle colonie) e i palestinesi sono frequenti, ma sono decisamente aumentate dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza tra Israele e il gruppo armato radicale palestinese Hamas. Sia prima che dopo la guerra ci sono stati vari casi di coloni armati che hanno ucciso palestinesi, e l’esercito israeliano conduce di frequente operazioni molto violente nei campi profughi palestinesi in Cisgiordania, giustificandole quasi sempre con ragioni di sicurezza.

La guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza va avanti da oltre quattro mesi, dopo i violenti attacchi dello scorso 7 ottobre compiuti dal gruppo palestinese in territorio israeliano, in cui erano state uccise oltre 1.200 persone israeliane e straniere. In risposta a quegli attacchi Israele ha assediato, bombardato e invaso via terra la Striscia di Gaza, uccidendo oltre 29mila palestinesi.

– Leggi anche: Cos’è oggi Rafah, nella Striscia di Gaza