La cittadina tedesca che litiga sul futuro di una grossa fabbrica Tesla

Questa settimana a Grünheide, una cittadina tedesca di circa 9mila abitanti nello stato federale del Brandeburgo, si è svolto un referendum locale sulla possibilità di espandere la grossa fabbrica Tesla attiva nei dintorni dal 2020. Ha partecipato il 76 per cento degli aventi diritto: su circa 5.400 persone, 3.499 hanno votato contro l’espansione (il 65 per cento) e 1.882 a favore (il 35 per cento).

I risultati del referendum hanno confermato l’opposizione della maggior parte della popolazione locale alla fabbrica, che negli anni è stata al centro di molti dibattiti e discussioni soprattutto a causa dell’impatto ambientale su una zona nota per i suoi ampi spazi verdi e circondata da laghi e foreste.

Quello di Grünheide è stato il primo impianto di produzione europeo di Tesla, la grossa azienda statunitense di automobili elettriche fondata dall’imprenditore Elon Musk. Il progetto fu annunciato nel 2019 e inizialmente fu accolto con favore dai politici del Brandeburgo e da quelli federali, dato che lo stabilimento avrebbe permesso di creare migliaia di posti di lavoro e avrebbe favorito la transizione verso i veicoli elettrici in Germania.

All’inizio del 2020 Tesla iniziò i lavori per disboscare l’area in cui sarebbe dovuta sorgere la fabbrica, nonostante la ferma opposizione di molti gruppi ambientalisti, che per anni cercarono di fermare o perlomeno rallentare i lavori anche attraverso numerose cause legali. Lo stabilimento fu infine inaugurato nel marzo del 2022, alla presenza di Musk e del cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Oggi la fabbrica si estende su una superficie di 3 chilometri quadrati: Tesla vorrebbe però allargarla di altri 1,7 chilometri quadrati, di cui circa un chilometro attualmente occupato da una pineta, che andrebbe disboscata. L’azienda vorrebbe ampliare il magazzino, costruire un asilo per i figli dei dipendenti e nuove infrastrutture per rendere più semplice il trasporto delle merci da e verso la fabbrica.

Uno dei punti più contestati dagli attivisti è la grande quantità di acqua che servirebbe alla fabbrica per funzionare, pari a circa 1,8 milioni di metri cubici all’anno. Altre preoccupazioni riguardano l’aumento dei livelli di inquinamento atmosferico, acustico e luminoso e il complessivo peggioramento della qualità della vita che un impianto industriale così grande produrrebbe su una comunità piccola e tranquilla.

Non tutti però sono contrari: prima del referendum, per esempio, un gruppo di adolescenti ha fatto campagna a favore dell’espansione, sostenendo che la fabbrica offra un’opportunità lavorativa importante per i residenti della zona. Anche molti politici locali sono favorevoli, soprattutto a causa delle ricadute economiche dell’impianto. Lo stabilimento ha circa 12mila dipendenti e ha contribuito a migliorare l’economia dello stato del Brandeburgo, dove nella prima metà del 2023 è stata registrata una crescita del 6 per cento.

I risultati del referendum non sono vincolanti. Il sindaco Arne Christiani, favorevole all’espansione, ha detto però che verranno presi in considerazione e che l’amministrazione locale cercherà di trovare un compromesso con gli abitanti. In un comunicato Tesla ha annunciato che cercherà di parlare con i residenti per «decidere i prossimi passi».