Nel Regno Unito i Conservatori hanno perso due elezioni suppletive

Nel Regno Unito i Conservatori al governo hanno perso due elezioni suppletive nei collegi di Kingswood, vicino a Bristol, e Wellingborough, nel Northamptonshire: erano entrambi seggi alla Camera lasciati vacanti da Conservatori, e sono stati entrambi vinti da Laburisti. Nel Regno Unito ogni seggio alla Camera dei Comuni rappresenta un collegio definito su base geografica, ed è assegnato al candidato che ottiene il numero maggiore di voti.

Wellingborough in particolare è storicamente uno dei collegi in cui i Conservatori hanno più consensi, e il fatto che lo abbiano perso è una notizia piuttosto sorprendente: i Laburisti hanno vinto con circa 13.800 voti (45,9 per cento) contro i 7.400 dei Conservatori (24,6 per cento). Alle precedenti elezioni, nel 2019, in questo collegio i Conservatori avevano vinto con oltre 18mila voti: rispetto ad allora la loro percentuale di voti è diminuita di 37,6 punti. Anche a Kingswood i Conservatori hanno perso molti voti, ottenendo il 21,3 punti percentuali in meno rispetto al 2019.

I risultati sono comunque in linea con un grosso calo di popolarità dei Conservatori e del governo di Rishi Sunak avvenuto negli ultimi tempi, e arrivano peraltro in un momento complicato per l’economia del paese, appena entrato in recessione tecnica. Il mandato di Sunak scadrà alla fine di quest’anno ma non si sa ancora la data delle prossime elezioni. I Laburisti sono in ogni caso ampiamente in vantaggio nei sondaggi, per la prima volta da anni.