Ci sono stati intensi bombardamenti reciproci tra Libano e Israele

Mercoledì le forze armate israeliane hanno detto di aver condotto una serie di attacchi aerei particolarmente intensi nella zona sud del Libano, dopo che il Libano aveva a sua volta attaccato Israele.

Da quando è iniziata la guerra nella Striscia di Gaza, lo scorso ottobre, gli scontri sul confine tra i due paesi sono diventati piuttosto frequenti, ma quelli tra martedì e mercoledì sono stati particolarmente intensi. Una donna è stata uccisa e almeno altre otto persone sono state ferite nella città israeliana di Safed, che si trova a circa 12 chilometri dal confine con il Libano. Alcuni media locali libanesi, citati da BBC, hanno detto gli attacchi hanno colpito varie città e che in alcuni edifici si sono sviluppati incendi.

Indeed, this is not something usual.

The town of Al-Shahabiya in southern Lebanon is under intensive Israeli airstrikes. pic.twitter.com/UNb9XwbPD5

— Omar Abu Layla (@OALD24) February 14, 2024