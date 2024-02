Anche in India ci sono grosse proteste degli agricoltori

Da martedì in India migliaia di agricoltori stanno protestando contro il governo di Narendra Modi, del partito conservatore e nazionalista BJP (Bharatiya Janata Party), causando violenti disordini in diverse città. Le proteste si stanno concentrando soprattutto nella zona attorno a New Delhi, la capitale del paese, dove ci sono stati scontri tra polizia e agricoltori, a cui sono seguite decine di arresti.

Per impedire l’ingresso degli agricoltori, diversi punti d’accesso alla città sono stati chiusi con filo spinato, spuntoni e blocchi di cemento.

The strength of a nation lies in the prosperity of its farmers India beats with its farmers. Let's unite against#KisanVirodhiKhattarModipic.twitter.com/KRlt7QhrFS — palak (@palak_Rao9) February 12, 2024

Le proteste riguardano i cosiddetti prezzi minimi di sostegno (MSP), ossia le tariffe prestabilite alle quali il governo federale acquista i prodotti dagli agricoltori, e che servono a proteggere l’attività di questi ultimi dalle fluttuazioni del mercato.

Modi’s police attacking Farmers – Shameless Modi calls India ‘Mother of Democracy’ pic.twitter.com/azDHnyom45 — Ashok Swain (@ashoswai) February 13, 2024

Il governo indiano fissa l’entità dell’MSP due volte l’anno per alcune materie prime, soprattutto riso e cereali, basandosi sulle raccomandazioni di un’apposita commissione per i costi e i prezzi agricoli; gli agricoltori chiedono invece che i MSP siano applicati a tutti i tipi di colture.

Altre richieste riguardano l’abbassamento dei pezzi della canna da zucchero, l’aumento delle pensioni degli agricoltori a 10mila rupie mensili (più o meno 110 euro) e la concessione di alcuni terreni per organizzare un memoriale dedicato ai “martiri” della precedente grande protesta degli agricoltori del 2020, durante la quale morirono decine di persone.

– Leggi anche: La grande protesta dei contadini in India

Gli agricoltori indiani formano un blocco elettorale molto influente, e secondo molti analisti Modi cercherà di assecondare il più possibile le loro richieste per non perdere un appoggio importante in vista delle elezioni presidenziali che si terranno tra aprile e maggio.