Israele ha negato l’ingresso alla relatrice dell’ONU Francesca Albanese

Lunedì il governo israeliano ha ufficialmente negato a Francesca Albanese la possibilità di entrare nello stato di Israele, dopo mesi in cui il ministero dell’Interno le rifiutava il visto. Albanese è la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, il cui compito è quello di valutare la situazione dei diritti umani della popolazione palestinese e riferirla annualmente al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, dando anche delle raccomandazioni su come migliorarla.

In un comunicato, il governo israeliano ha detto di aver preso questa decisione a seguito di un tweet di Albanese pubblicato in risposta al presidente francese Emmanuel Macron, che aveva detto che gli attacchi di Hamas del 7 ottobre erano stati motivati dall’antisemitismo. Albanese aveva scritto «Il “più grande massacro antisemita del nostro secolo”? No, signor @EmmanuelMacron. Le vittime del 7/10 non sono state uccise a causa del loro ebraismo, ma in reazione all’oppressione di Israele. La Francia e la comunità internazionale non hanno fatto nulla per impedirlo. I miei omaggi alle vittime». Il governo israeliano ha giudicato che con queste parole Albanese stesse giustificando gli attacchi del 7 ottobre, e ha deciso quindi di vietarle l’ingresso nel paese.

Le 'plus grand massacre antisémite de notre siècle'? Non, M. @EmmanuelMacron. Les victimes du 7/10 n'ont pas été tuées à cause de leur judaïsme, mais en réaction de l'oppression d'Israël. La France & la communauté int'le n'ont rien fait pour l'empêcher. Mes respects aux victimes. https://t.co/uiXOkD7HV4 — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) February 10, 2024

Come parte del suo incarico Albanese sarebbe tenuta a visitare spesso la Palestina, ma questo divieto complicherà il suo lavoro: può entrare in Cisgiordania senza passare per Israele, ma potrebbe essere per lei molto difficile attraversare o entrare negli insediamenti israeliani della regione, considerati illegali dall’ONU e dalla maggior parte della comunità internazionale ma che il governo israeliano rivendica come parte del territorio del suo stato e che controlla con l’esercito.

Dopo il tweet i ministri degli Esteri e dell’Interno israeliani, Israel Katz e Moshe Arbel, hanno chiesto ai «leader dell’ONU» di «sconfessare pubblicamente le parole antisemite della relatrice speciale e licenziarla definitivamente». La frase di Albanese è stata duramente criticata dagli account su X (Twitter) dei ministeri degli Esteri di Francia e Germania.

Negli ultimi mesi Albanese ha parlato spesso pubblicamente del conflitto fra Israele e Hamas ed è diventata anche molto più conosciuta rispetto ad altri relatori speciali dell’ONU, che spesso rimangono sconosciuti alle persone che non si occupano quotidianamente di questi temi. Nelle sue apparizioni pubbliche e sulla stampa Albanese ha condannato più volte l’operato di Israele sulla base del diritto internazionale, con una retorica piuttosto dura che l’ha resa celebre in Italia e all’estero.

In questo periodo le è stato spesso chiesto di condannare pubblicamente gli attacchi del 7 ottobre, cosa che lei ha fatto ripetutamente. Ha ribadito questo messaggio in un secondo tweet anche domenica, in cui ha scritto «sono delusa che alcuni abbiano letto il mio tweet come una “giustificazione” dei crimini di Hamas del 7/10, che ho condannato con forza più volte. Rifiuto ogni razzismo, compreso l’antisemitismo, una minaccia globale. Ma spiegare questi crimini come antisemitismo ne oscura la vera causa».

– Leggi anche: Vivere a Gaza è sempre stato difficile