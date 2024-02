Al Super Bowl stavolta ci saranno anche spot rivolti alle donne

Domenica sera si giocherà la 58ª edizione del Super Bowl, la finale del campionato di football americano, in cui si sfideranno i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs. L’evento negli Stati Uniti viene normalmente seguito da oltre cento milioni di telespettatori, tra cui ci sono sempre state milioni di donne. Storicamente, però, gli spazi pubblicitari per la serata, che sono molto ambiti dato il pubblico impressionante che segue l’evento, sono stati acquistati soprattutto da aziende e brand che volevano raggiungere un pubblico tendenzialmente maschile e appassionato di sport, oppure le famiglie: e quindi automobili, snack e moltissimi alcolici, oppure servizi tecnologici come Amazon e Uber.

Quest’anno, però, abbonderanno le pubblicità esplicitamente rivolte a un pubblico femminile. Il cambiamento è stato spiegato da molti con il fatto che, negli ultimi mesi, le partite della National Football League (NFL, la principale lega di football americano) hanno cominciato ad attirare un nuovo segmento di pubblico: le donne e ragazze appassionate della cantante Taylor Swift, che dallo scorso settembre si è presentata regolarmente a varie partite dei Kansas City Chiefs, squadra per cui gioca Travis Kelce, il suo nuovo partner.

Ci si aspetta anche che Swift sia presente alla partita, in cui Kelce giocherà in attacco, come tight end. La cantante sabato sera si è esibita a Tokyo in uno dei concerti previsti per il suo attuale tour, e in molti si erano domandati se sarebbe riuscita o meno ad arrivare in tempo per vedere il Super Bowl di persona. Secondo alcuni esperti di sport la sua presenza potrebbe far aumentare gli spettatori dell’evento da 115 a 130 milioni, con conseguenze significative sugli introiti legati agli sponsor.

Alcuni brand che vendono prodotti di bellezza e trucchi hanno acquistato uno slot pubblicitario al Super Bowl per la prima volta: si tratta di un grosso investimento, dato che i prezzi per una pubblicità da 30 secondi durante la partita oscillano tra i 6,5 e i 7 milioni di dollari. Tra questi c’è e.l.f. Cosmetics, azienda che vende prodotti per il bagno e per la cura della pelle “cruelty-free” (cioè non testati su animali o ottenuti da organi di animali), che proporrà una pubblicità in cui appare il cast della serie tv Suits, una delle più amate e guardate su Netflix. Il marchio di creme Dove, che non acquistava uno slot pubblicitario al Super Bowl dal 2006, porterà uno spot dedicato alle ragazze che praticano sport. Il brand di cosmetici Nyx Professional Makeup ha ingaggiato invece la rapper Cardi B e «altre donne potenti».

Varie altre aziende hanno deciso di produrre pubblicità che avranno come protagoniste donne celebri: in quella delle caramelle M&M’s ci sarà l’attrice Scarlett Johansson; in quella di Uber Eats Jennifer Aniston, accompagnata dall’ex collega David Schwimmer (Rachel e Ross della sitcom Friends); in quella delle patatine Frito-Lay apparirà Jenna Ortega, la protagonista della serie su Mercoledì Addams di Netflix.

Swift non dovrebbe apparire in alcuna pubblicità (anche se in passato l’ha fatto),ma la sua relazione con Kelce sarà comunque al centro di almeno una pubblicità: quella dell’azienda di creme per pelli sensibili Cetaphil, che mostra un padre e una figlia adolescente uniti dalla volontà di seguire le partite di football grazie alla presenza della cantante.

«Swift ha una base di fan enorme e devota, e il suo rapporto con Kelce aggiunge un elemento di intrigo e romanticismo al Super Bowl», ha spiegato Paul Hardart, professore di marketing della New York University. Secondo le stime della società di consulenza Apex Marketing, la sola presenza di Swift alle partite dei Kansas City Chiefs ha generato 122 milioni di dollari (113 milioni di euro) di ricavi extra per la NFL.

